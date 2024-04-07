Düzce'de zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı Düzce'de 2 otomobil ile 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

DHA

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Eren Ozata yönetimindeki otomobil ile Ali Bülbül idaresindeki otomobil ve Samet Ali Kurt'un kullandığı hafif ticari araç zincirleme kazaya karıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle Eren Ozata yönetimindeki otomobil yol kenarındaki istinat duvarına çarpıp asılı kalırken ihbarla kaza yerine polis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

1 ölü 4 yaralı

Kazada Eren Ozata yönetimindeki otomobildeki Zehra Bülbül (20) yaşamını yitirirken aynı araçta sıkışan Beyzanur Bülbül ise itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler Eren Ozata, Ali Bülbül ve Samet Ali Kurt ile Beyzanur Bülbül, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Zehranur Bülbül'ün cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından Düzce Üniversitesi'nin morguna götürüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)