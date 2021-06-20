Haberler

3. Sayfa Haberleri

E-5'te çocuklar gelin arabalarının önüne atladı

E-5'te çocuklar gelin arabalarının önüne atladı

Gördükleri gelin arabalarının önüne atlayan çocuklar hem kendi canlarını hem trafiği tehlikeye attı. Çocukların kazaya davetiye çıkardığı o anlar, kameralara yansıdı.