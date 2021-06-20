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    E-5'te çocuklar gelin arabalarının önüne atladı

    Gördükleri gelin arabalarının önüne atlayan çocuklar hem kendi canlarını hem trafiği tehlikeye attı. Çocukların kazaya davetiye çıkardığı o anlar, kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 20.06.2021 - 12:17
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    E-5'te çocuklar gelin arabalarının önüne atladı

    İstanbul’da, koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi ile evlilik kararı alan çiftler düğün, nişan gibi etkinliklerini yapmaya başladı.

    Sokaklarda yeniden kendini gösteren gelin arabaları, bahşiş isteyen çocukların hedefi oldu.

    E-5 Karayolu Sefaköy mevkisinde çocuklar, gördükleri gelin arabalarının önüne atlamaya başladı.

    KAPUTA VE KAPILARA ASILDILAR

    Bahşiş almak için yarışan çocuklar, arabaların önünü kesip birbirleri ile yarıştı.

    Hem kendi canlarını hem trafiği tehlikeye atan çocuklar, bahşiş vermeyen arabaların kapılarına ve kaputuna asıldı.

    Çocukların kazaya davetiye çıkardığı o anlar anbean kameralara yansıdı.

    E-5'te çocuklar gelin arabalarının önüne atladı VİDEO

    E-5 te çocuklar gelin arabalarının önüne atladı #1

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