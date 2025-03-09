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İHA

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, 4 gün süren zorlu arama çalışmalarının ardından sarp ormanlık alanda arama-kurtarma ekipleri tarafından bulundu. Yapılan ilk değerlendirmede, hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Ece Gürel, 2 gün sonra hayatını kaybetti.

KENDİSİNE EĞİTİM VEREN ÖZEN, ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Gürel'in kaybolmasına ilişkin cadılık ve büyücülük eğitimi aldığı öne sürülen Hale Nur Özen hakkında ise, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgi yaymak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarıldı. Özen, hastanede alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Özen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.