Edirne’de 64 kaçak göçmen yakalandı

İHA
Kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar hız kesmiyor.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele faaliyetlerini sürdürüyor.
Suriye, Afganistan ve Filistin uyruklu oldukları öğrenildi
Çalışmalar kapsamındaki önleyici kolluk devriyesi sırasında yasa dışı yollarla Bulgaristan’a geçmek için ormanda bekleyen Suriye, Afganistan ve Filistin uyruklu 64 kaçak göçmeni yakaladı.
İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiler
Kaçak göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.