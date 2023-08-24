Edirne’de 64 kaçak göçmen yakalandı
İHA

Kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar hız kesmiyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele faaliyetlerini sürdürüyor.

Suriye, Afganistan ve Filistin uyruklu oldukları öğrenildi

Çalışmalar kapsamındaki önleyici kolluk devriyesi sırasında yasa dışı yollarla Bulgaristan’a geçmek için ormanda bekleyen Suriye, Afganistan ve Filistin uyruklu 64 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler yakalandı

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiler

Kaçak göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.