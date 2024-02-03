Edirne'de ceketin cebine bantladığı 54 bin euroyla gümrüğe takıldı

İHA
Edirne'de yabancı plakalı bir tır, Litvanya'dan Türkiye'ye gitmek üzere ülkeden çıkmak üzere Lesovo sınır kapısına ulaştı.
Gümrük kontrol alanında Türk vatandaşı olan sürücü, beyan edecek bir şeyinin olmadığını belirtti.
Kıyafeti ve davranışlarından şüphelenildi
Daha sonra yapılan incelemede sürücünün kıyafeti ve davranışları gümrük müfettişlerinin şüphesini uyandırdı.
Sürücünün kişisel araması sırasında ceketinin iç cebinde siyah folyo ve bantla sarılmış 200 ve 500 eurolardan oluşan iki paket euro banknot bulundu.
Ceketinin iç cebine bantlanmış 54 bin euro bulundu
Belirlenen paranın 54 bin euro olduğu belirtildi.
Paraya el konulurken, sürücü hakkında idari suç duyurusunda bulunuldu ve cezai işlem başlatıldı.
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