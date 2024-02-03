Edirne'de ceketin cebine bantladığı 54 bin euroyla gümrüğe takıldı Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'na geçmek için Litvanya'dan yola çıkan Türk tır sürücüsünün ceketinde beyan edilmemiş 54 bin euro para ele geçirildi.

İHA

Edirne'de yabancı plakalı bir tır, Litvanya'dan Türkiye'ye gitmek üzere ülkeden çıkmak üzere Lesovo sınır kapısına ulaştı.

Gümrük kontrol alanında Türk vatandaşı olan sürücü, beyan edecek bir şeyinin olmadığını belirtti.

Kıyafeti ve davranışlarından şüphelenildi

Daha sonra yapılan incelemede sürücünün kıyafeti ve davranışları gümrük müfettişlerinin şüphesini uyandırdı.

Sürücünün kişisel araması sırasında ceketinin iç cebinde siyah folyo ve bantla sarılmış 200 ve 500 eurolardan oluşan iki paket euro banknot bulundu.

Ceketinin iç cebine bantlanmış 54 bin euro bulundu

Belirlenen paranın 54 bin euro olduğu belirtildi.

Paraya el konulurken, sürücü hakkında idari suç duyurusunda bulunuldu ve cezai işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)