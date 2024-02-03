Edirne'de ceketin cebine bantladığı 54 bin euroyla gümrüğe takıldı
İHA

Edirne'de yabancı plakalı bir tır, Litvanya'dan Türkiye'ye gitmek üzere ülkeden çıkmak üzere Lesovo sınır kapısına ulaştı.

Gümrük kontrol alanında Türk vatandaşı olan sürücü, beyan edecek bir şeyinin olmadığını belirtti.

Kıyafeti ve davranışlarından şüphelenildi

Daha sonra yapılan incelemede sürücünün kıyafeti ve davranışları gümrük müfettişlerinin şüphesini uyandırdı.

Sürücünün kişisel araması sırasında ceketinin iç cebinde siyah folyo ve bantla sarılmış 200 ve 500 eurolardan oluşan iki paket euro banknot bulundu.

Ceketinin iç cebine bantlanmış 54 bin euro bulundu

Belirlenen paranın 54 bin euro olduğu belirtildi.

Paraya el konulurken, sürücü hakkında idari suç duyurusunda bulunuldu ve cezai işlem başlatıldı.

İlginizi Çekebilir Almanya'dan Türkiye'ye gelen gurbetçiler sınırda yine şüpheli para kaptırdı
İlginizi Çekebilir Bulgar sınırında Türk şoförün kullandığı tırdan 394 bin 320 sterlin çıktı
İlginizi Çekebilir Bulgar sınırında beyan edilmeyen 15 milyon euro ele geçirildi

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)