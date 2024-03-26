DHA
Edirne merkez Şükrüpaşa Mahallesi'nde G.Ç.Ö. yönetimindeki otomobil cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Z.Ç.'ye çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle karşı şeride savrulan Z.Ç. bu sırada seyir halinde olan S.D. idaresindeki otomobilin altına girdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Durumu ağır
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Z.Ç. ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri her iki otomobilin sürücüsünü de gözaltına alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.
Yaşananlar kamerada
Kaza anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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