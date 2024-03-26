Edirne'de iki otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı Edirne'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu savrulan yayanın karşı yönden gelen otomobilin altında kalarak ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

Edirne merkez Şükrüpaşa Mahallesi'nde G.Ç.Ö. yönetimindeki otomobil cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Z.Ç.'ye çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle karşı şeride savrulan Z.Ç. bu sırada seyir halinde olan S.D. idaresindeki otomobilin altına girdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Durumu ağır

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Z.Ç. ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri her iki otomobilin sürücüsünü de gözaltına alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşananlar kamerada

Kaza anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)