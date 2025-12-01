Abone ol: Google News

Edirne'de kriz geçiren genç kadın çevreye saldırdı: Polis müdahale etti

Şükrüpaşa Mahallesi Mithat Vardar Caddesi'nde sinir krizi geçiren genç bir kadın, çevreye saldırması üzerine polis ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 11:22
  • Edirne'de sinir krizi geçiren bir genç kadın çevreye saldırdı ve polis tarafından kontrol altına alındı.
  • Kokoreç arabasını devirmeye çalışırken polis ekipleri tarafından kısa bir kovalamaca sonrası yakalandı.
  • Sağlık ekiplerince kontrol edildikten sonra yeniden kriz geçiren kadına polis tekrar müdahale etti ve olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Edirne'de sinir krizi geçirerek kontrolünü kaybeden genç kadın B. Ç.'nin kokoreç arabasını devirmeye çalışması ve etrafa zarar vermesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemleri alarak kaçamaya çalışan B. Ç.'yi kısa bir kovalamacayla yakalayarak sakinleştirmeye çalıştı.

TABURCU OLDU: TEKRAR KRİZ GEÇİRDİ

Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulansta kontrol edildikten sonra taburcu edilen B.Ç., yeniden sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri tekrar müdahale etti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

