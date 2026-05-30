Mansur Yavaş: Duruşum demokrasiden yana olmuştur

CHP ikiye bölünürken Kurban Bayramı bayramlaşması için de Ankara'da iki ayrı adres belirlendi.

2,5 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne gelen Kemal Kılıçdaroğlu, destekçileriyle kavuşurken Özgür Özel de Ankara Kızılay'da bulunan Güvenpark'ta partililere seslendi.

MANSUR YAVAŞ TARAFINI SEÇTİ

Kılıçdaroğlu'nun aday göstereceği yönündeki tartışmaların odağında olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da uzun yıllara dayanan tarafsızlık çabasını sonlandırarak nihayet tarafını seçti.

Yavaş, bugün Özgür Özel'in yanında yer alarak CHP'li kalabalığa hitap etti.

"SİYASETİ BIRAKACAĞIMI SÖYLEMİŞTİM"

Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"İktidarın değişmesini isteyen herkesin bir araya gelmesini, yumruk gibi olmasını istedim. İnsanların umudu, benim kişisel vefamın çok çok önündedir.

İnsanların umudunu tüketmektense siyaseti bırakacağımı söylemiştim. Benim duruşum başından beri demokrasiden yana olmuştur.

"GÜLENLERİ SEVİNDİRMEYELİM"

Çağrımı tekrar ediyorum: CHP en kısa sürede yeniden kurultaya gitmelidir. Gelin, bu süreci ortak akılla yönetelim. Parti bu durumdayken gülenleri sevindirmeyelim. Bizim insanlarımızın umudunu yeşertmemiz gerekiyor.

"BU OYUNU BOZALIM"

Bırakın parti içinde bölünmeyi, tüm muhalefeti bir araya getirelim. Bu oyunu bozalım. Milyonlarca muhalifin iktidar yürüyüşünü devam ettirelim."