Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na dikkat çeken FETÖ iması

2023 yılı genel seçimleri sürecinde kaosa bürünen CHP'de son damla mutlak butlan kararı oldu.

38. Olağan Kurultayı'nda yaşanan şaibe dolayısıyla başlayan davada çıkan mutlak butlan kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi yeniden partinin yönetimini ele aldı.

Bu gelişmeyle adeta ikiye bölünen CHP'de resmiyette Kılıçdaroğlu'nun ikinci genel başkanlık dönemi başlarken, kararı kabul etmeyen Özgür Özel de parti içi muhalefeti ateşledi.

Bu kapsamda bugün Ankara'da iki ismin de halkla bayramlaşma programı vardı.

Mutlak butlan kararından sonra ilk kez partililere hitap eden Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel başta olmak üzere adı yolsuzluklarla anılan CHP'lilere isim vermeden yüklendikçe yüklendi.

Partideki 'haram masaları kuran rüşvetçi belediye başkanlarını' daha önce fark edip partiden atmadığı için CHP'lilerden özür dileyen Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında FETÖ vurgusu da dikkat çekti.

"FETÖ ARTIKLARI İLE BİR OLUP BİZE HAİN DAMGASI VURMAYA ÇALIŞANLAR"

Sık sık FETÖ ile ilişkisi olmayan isimlerden biri olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Tarih bilmeyenler dinlesin: Büyük önderimiz, ebedi Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli kurtuluş mücadelesini başlatmak için Samsun’a çıkarken boynunda idam fermanı, isminin üstünde de hain ilanı vardı. Şimdi yapmayın dediğimiz halde normalleşenlerin, sarayın karşısında el pençe divan duranların, bugün FETÖ artıkları ile bir olup milletimizi kışkırtarak bizlere hain damgası vurma çabaları nafiledir. Bu çaba bizi yolumuzdan döndüremez."

"BABA OCAĞINA FETÖ'CÜLERİN TALİMATIYLA KUMPAS KURULUR MU?"

"Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu? Uşak Belediyesi’nde rüşvete göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Size soruyorum, değerli kardeşlerim. Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi? Baba ocağında FETÖ’cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu? Baba ocağında helal vardır, temizlik vardır, hak vardır ve halk vardır. Baba ocağımız vatandır. Biz bu baba ocağının sahipleriyiz. Baba ocağının sofrasında asla ve asla haram lokma olmaz. Her şey helaldir, çünkü baba ocağıdır." diye konuşan Kılıçdaroğlu, bir de partiye sızan FETÖ'cüleri fark edemediği için özür diledi.

Kılıçdaroğlu, "Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığı o kutsal yürüyüşe arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum." dedi.

İMAMOLU'NA FETÖ ARTIĞI DEDİ

Kılıçdaroğlu'nun bu FETÖ vurgusu akıllara Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ kanalı SamanyoluTV'de 11 yıl yorumculuk yaptığı dönemi getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından FETÖ imalarının hedefindeki ismin İmamoğlu olduğu yorumları yapıldı.