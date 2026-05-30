Liverpool'da Arne Slot dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig devi Liverpool'da teknik direktör Arne Slot ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Sezona büyük hedeflerle başlayan Merseyside ekibi, beklentilerin uzağında kalarak Premier Lig'i 5. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi biletini alamadı.

Yönetimin, bu sonucun ardından teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldığı belirtildi.

"KATKILARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

İngiliz devi yaptığı açıklamada, "Liverpool, Arne Slot'un teknik direktörlük görevinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını ve yerine gelecek ismin belirlenmesi için sürecin başlatıldığını teyit eder. Kulübümüzden bir Premier League şampiyonluğu kazanarak ayrılan Slot'a, verdiği katkılar için en içten teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Liverpool'un yeni teknik direktör adayları arasında ilk sırada ise Bournemouth'un başarılı çalıştırıcısı Andoni Iraola yer alıyor.

SLOT'UN KARNESİ

Arne Slot, İngiliz ekibinin başında çıktığı 113 maçta 66 galibiyet, 18 beraberlik ve 29 mağlubiyet elde etti.

Hollandalı teknik adam yönetimindeki Liverpool, bu süreçte 227 gol atarken kalesinde 140 gol gördü.