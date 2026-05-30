Sadettin Saran: Haftaya bir demokrasi bayramımız var

Fenerbahçe, geleneksel bayramlaşma töreni kapsamında Faruk Ilgaz Tesisleri’nde bir araya geldi.

Kurban Bayramı’nın 4. gününde gerçekleştirilen törene Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyeleri, yüksek divan kurulu ve kulüp üyelerinin yanı sıra, dernek başkanları ve kulüp personelleri katıldı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertlilerin en büyük gücünün şartlar ne olursa olsun kenetlenebilmesi olduğunu vurguladı.

"BİR YERE GİTMİYORUM"

Saran, genel kurul öncesi yaptığı bu son bayramlaşma töreninde hem duygulandığını hem mutlu olduğunu belirtti.

Gelecek yeni yönetime destek olacaklarını da belirten Saran, kendisine verilen desteğe teşekkür etti:

“"Bu kenetlenmeleri senelerdir yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz. Bu 9 günlük bayramda buraya zaman ayırıp geldiniz, Fenerbahçe sevginizden dolayı geldiniz. İyi ki varsınız. Seçim sürecinde, başkanlık sürecinde bana hep destek oldunuz. Bu desteğinizden dolayı çok teşekkür ederim. Benim için çok kıymetli ve hiç unutmayacağım. Bugün burada son bayramlaşma töreninde sizlerle olmaktan dolayı hem duyguluyum, hem mutluyum. Bir yere gitmiyorum. Fenerbahçe sevgimiz, ben ve arkadaşlarımın içinde. Samimi ve sahici şekilde destek olacağız. Haftaya da bir demokrasi bayramımız var. O da şimdiden kutlu olsun. Fenerbahçe için hayırlısı olsun. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum"”