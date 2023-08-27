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Edirne'de motosiklete çarpmamak için direğe çarptı: 2 yaralı Abone Olun

Edirne'de motosiklete çarpmamak için direğe çarptı: 2 yaralı Motosiklete çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsünün direğe çarpmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken bir kişi sıkıştığı yerden vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

İHA Edirne'nin Atatürk Bulvarı'nda N.R.A. yönetimindeki 34 FBK 268 plakalı otomobil, A.T. idaresindeki 22 ACD 612 plakalı motosiklete çarpmamak için manevra yaptı. Bu esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile bir bankanın duvarına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 acil sağlık görevlileri sevk edildi. Vatandaşlar sıkıştığı yerden çıkardı Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan otomobil sürücüsü N.R.A. ve otomobilin çarpmaması için kendisini yere atan motosiklet sürücüsü A.T., gölgelik alanda ambulansın gelmesini bekledi. Yaralı hastaneye kaldırıldı Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan N.R.A., olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kazanın şokunu atlatmaya çalıştı. Ayağında ağrı olduğunu söyleyen motosiklet sürücüsü A.T. ise kontrol amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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