Edirne'de ölüm haberi veren kadın doktoru darbeden saldırgan tutuklandı Kadın doktorun annesinin ölüm haberini verdiği saldırgan tarafından darbedilmesinin üzerine şahıs, ev hapsine çarptırıldı. Yapılan itirazlar üzerine tutuklanmasına karar verildi.

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AA

Son dönemde sağlıkta şiddet sıkça yaşanıyor.

Caydırıcı cezalara rağmen devam eden şiddet olaylarına geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli kadın doktor B.Ö., Dahiliye Yoğun Bakım Servisi'ndeki tedavisi sırasında hayatını kaybeden hastanın vefat haberini oğlu V.K'ye verdi.

Ölüm haberini alınca saldırdı

Annesinin ölüm haberini alan V.K, saldırıya geçerek doktor B.Ö'yü darbetti.

Beyaz kod bildiriminde bulunulmasının ardından V.K, polis tarafından gözaltına alındı.

Ev hapsi verildi

Yapılan ölçümde V.K'nin, 1.30 promil alkollü olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen V.K., çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsiyle cezalandırıldı.

İtiraz gelince tutuklandı

Edirne'de kadın doktoru darbettiği gerekçesiyle ev hapsiyle cezalandırılan zanlı, itiraz üzerine çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)