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    Edirne'de operasyon düzenlenen bir evde 50 düzensiz göçmen tespit edildi

    İhbar üzerine harekete geçen ekipler, baskın yaptıkları evde 50 düzensiz göçmenin yurt dışına çıkarılmak üzere olduklarını tespit etti.
    • 02.09.2022 - 09:41
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    Edirne'de operasyon düzenlenen bir evde 50 düzensiz göçmen tespit edildi

    Güvenlik güçleri yasa dışı göçle mücadeleyi sürdüyor...

    Son olarak Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemeler kapsamında göçmen ihbarı üzerine harekete geçti.

    50 düzensiz göçmen yakalandı

    Güvenlik, TEM, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube müdürlükleri koordinesinde ihbardaki bir eve operasyon düzenlendi

    Yapılan baskında evde 50 düzensiz göçmen tespit edildi.

    2 şüpheli gözaltına alındı

    Yakakalanan göçmenler ardından Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    Yabancı uyrukluları yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları belirlenen 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

    Tutuklandı

    AA'nın aktarımına göre; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Edirne de operasyon düzenlenen bir evde 50 düzensiz göçmen tespit edildi #1


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