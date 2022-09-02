Haberler

3. Sayfa Haberleri

Edirne'de operasyon düzenlenen bir evde 50 düzensiz göçmen tespit edildi

Edirne'de operasyon düzenlenen bir evde 50 düzensiz göçmen tespit edildi

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, baskın yaptıkları evde 50 düzensiz göçmenin yurt dışına çıkarılmak üzere olduklarını tespit etti.