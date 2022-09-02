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- Edirne'de operasyon düzenlenen bir evde 50 düzensiz göçmen tespit edildi
Edirne'de operasyon düzenlenen bir evde 50 düzensiz göçmen tespit edildi
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, baskın yaptıkları evde 50 düzensiz göçmenin yurt dışına çıkarılmak üzere olduklarını tespit etti.
- 02.09.2022 - 09:41
Güvenlik güçleri yasa dışı göçle mücadeleyi sürdüyor...
Son olarak Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemeler kapsamında göçmen ihbarı üzerine harekete geçti.
50 düzensiz göçmen yakalandı
Güvenlik, TEM, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube müdürlükleri koordinesinde ihbardaki bir eve operasyon düzenlendi
Yapılan baskında evde 50 düzensiz göçmen tespit edildi.
2 şüpheli gözaltına alındı
Yakakalanan göçmenler ardından Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Yabancı uyrukluları yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları belirlenen 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
Tutuklandı
AA'nın aktarımına göre; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.