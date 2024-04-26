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Voleybol



Halkbank, Slobodan Kovac'a veda etti

Halkbank, Slobodan Kovac'a veda etti Sırp başantrenör Slobodan Kovac ile yola devam etmeyen Halkbank, kaptan Nimir Abdelaziz ve Earvin Ngapeth'in de sözleşmelerini yenilemedi.