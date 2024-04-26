Halkbank, Slobodan Kovac'a veda etti

AA
Voleybol Efeler Ligi şampiyonu Halkbank, Sırp başantrenör Slobodan Kovac ile devam etmeme kararı aldı.
Başkent kulübü, şampiyon tamamlanan 2023-2024 sezonunda takımın başantrenörlüğünü yapan Kovac'ın sözleşmesinin uzatılmadığını duyurdu.
Üç isme de başarılar dilendi
Kovac'ın yanı sıra kaptan Nimir Abdelaziz ile Fransız Earvin Ngapeth'nin sözleşmelerinin de yenilenmediğini açıklayan Halkbank Spor Kulübü, üç isme başarı diledi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış