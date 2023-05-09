Edirne'de otomobil çalıp serbest kalan şüpheli aynı gün yine hırsızlık yapınca tutuklandı

DHA
Edirne'nin Keşan ilçesinde İspat Cami Mahallesi Tahta Cami Sokak'ta kontak anahtarı üzerinde unutulan S.G.'ye ait 22 FY 726 plakalı otomobil, 5 Mayıs'ta çalındı.
Şikayet sonrası çalışma başlatan polis, başka bir plaka ile değiştirilen aracı tespit edip, Keşan-Gelibolu kara yolunda durdurdu.
Gözaltına alınan araçtaki Cem Köroğlu, savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.
Tekrar araba çalarken yakalandı
Köroğlu, aynı günün akşamı Elçibey Sokak'taki ortaokulun klima dış ünitesini çalarken suçüstü yakalandı.
Bu kez tutuklandı
Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Köroğlu, bu kez tutuklandı.