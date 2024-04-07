Yurt genelinde kaçakçılar ve uyuşturucu ile mücadele devam ediyor.
Bu kapsamda Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat Şubesi ekipleri, narkotik dedektör köpek Carlos destekli, Kapıkule Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Şüpheli tırlar durduruldu
Ekiplerin koordineli çalışması sonucu Kapıkule Gümrük sahasında Macaristan’dan gelen 2 tır durdurularak arama yapıldı.
Ele geçirilenler
Dedektör köpek Carlos'un da katılımıyla tırların çekici kısmında yapılan aramalarda yaklaşık 200 bin adet ve 50 milyon Türk Lirası değerinde 58 kilo 176 gram 200 bin ecstacy hap ele geçirildi.
2 kişi tutuklandı
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin ardından Edirne adliyesine sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler A.S. ve N.C., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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