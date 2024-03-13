Edirne'de tırda alüminyum folyo kıyafetli 2 göçmen yakalandı

AA & Ensonhaber
Güvenlik güçlerinin yurt içinde ve sınırda kaçak göçmenlere yönelik denetimleri aralıksız devam ediyor.
Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkış yapmak için sınır kapısına gelen bir tır, şüphe üzerine X-ray cihazına yönlendirildi.
Alüminyum folyo kıyafetli 2 göçmen yakalandı
Taramada fark edilmesi üzerine tırın dorsesinde yapılan aramada, alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Göç İdaresine gönderilen düzensiz göçmenlerin, X-ray cihazlarının vücut ısılarının tespit edilmemesi için alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri tespit edildi.
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