Edirne’de üniversiteli genç, motosiklet kazasında ağır yaralandı

- Edirne'de üniversite öğrencisi T.E., motosiklet kazasında ağır yaralandı.
- Kaza sonrası sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve genç hastaneye kaldırıldı.
- Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Edirne’de üniversite öğrencisi T.E., otogar yakınlarında kullandığı 17 ACB 984 plakalı motosikletle bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet yaklaşık 40 metre sürüklendi.
GENÇ SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
Kazada ağır yaralanan Trakya Üniversitesi öğrencisine olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.