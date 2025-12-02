Abone ol: Google News

Edirne’de üniversiteli genç, motosiklet kazasında ağır yaralandı

Edirne'de bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü üniversite öğrencisi, ağır yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 02.12.2025 19:03
  • Edirne'de üniversite öğrencisi T.E., motosiklet kazasında ağır yaralandı.
  • Kaza sonrası sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve genç hastaneye kaldırıldı.
  • Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Edirne’de üniversite öğrencisi T.E., otogar yakınlarında kullandığı 17 ACB 984 plakalı motosikletle bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet yaklaşık 40 metre sürüklendi.

GENÇ SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Kazada ağır yaralanan Trakya Üniversitesi öğrencisine olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

