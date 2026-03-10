Galatasaray - Liverpool - CANLI SKOR

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

GÜNCEL SKOR: GALATASARAY 1-0 LIVERPOOL

75' Liverpool'da Gakpo, Wirtz yerine oyuna dahil oldu.

74' Sağ kanattan gelişen Liverpool atağında Frimpong, altı pasa doğru ortasını yaptı. Uğurcan topun kontrolünü sağladı.

73' Uğurcan Çakır'ın vuruşu ile oyun tekrar hareketlendi.

73' Liverpool'un sağ kanattan Szoboszlai ile kullandığı korner, karambol anında ağlarla buluştu. VAR incelemsi yapılıyor.

66' Barış Alper'in kısa pasında Ekitike orta sahada topu kazandı. Ceza sahasına kadar topu süren Ekitike, Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Hafif sol çaprazdan şutunu çıkartan Ekitike'ye Uğurcan'dan gol izni çıkmadı.

62' Lemina'nın savunma arkasına doğru attığı pası Barış'tan önce Lemina kontrol sağladı. Ceza sahasına sağ taraftan giren Lang, topu Osimhen'e aktardı. Konate'nin uzaklaştıramadığı topu Osimhen ağlara göndermişti.

62' Galatasaray'ın Osimhen ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesi ile iptal etti.

61' Sara'nın Liverpool defansından çaldığı top ile başlayan atak, yine Sara'nın hatalı pası ile son buldu.

60' Liverpool oyuna müdahale etti. Robertson ve Frimpong oyuna dahil olurken, Muhammed Salah ve Kerkez oyundan alındı.

56' Abdülkerim Bardakcı, Lemina'nın pasıyla sol taraftan ceza sahasına girdi. Sol çaprazdan dar açıdan sert bir şut çıkartan Abdülkerim'in şutu yan ağlarda kaldı.

55' Van Dijk, taç çizgisi üzerinde Barış Alper'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

53' Mac Allister'ın uzun attığı pası Davinson Sanchez, Uğurcan'a kazandırdı.

52' Gabriel Sara'nın sol kanattan yaptığı ortayı Mamardashvili yumruklayarak uzaklaştırdı.

50' Liverpool, ilk yarıya hızlı başladığı gibi ikinci yarıyada hızlı başladı.

48' Liverpool'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda top penaltı noktasına doğru ortalandı. Mac Allister'in şutu uzak direğin dibinden auta çıktı.

47' İkinci yarıya hızlı başlayan Liverpool'da Szoboszlai'nin şutunu Uğurcan çıkarttı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Galatasaray 1-0 Liverpool

44' Orta sahada topu alan Ekitike, topla birlikte yerinden fırladı. Ceza sahasına girmek üzere iken Davinson Sanchez, topu söktü aldı.

41' Ekitike'nin arka direğe ortaladığı topu Kerkez içeriye çevirdi. Wirtz'in kafa vuruşunda Uğurcan çıktı aldı.

38' Galatasaray ayağa baslarla ikinci golü arıyor.

35' Lang'ın ortasında Sanchez'in kafası Mamardashvili'de kaldı.

34' Kerkez, Barış Alper'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

32' Lemina tedavisinin ardından tekrardan oyunda.

29' Sağ kanatta atağı başlatan Singo, ortasını penaltı noktasına doğru yaptı. Konate'nin dokunamadığı topa Osimhen kontrol etti. Sağ ayağının üstüyle şutunu vuran Osimhen'in topu üstten auta çıktı

28' Galatasaray'ın kullandığı taç atışı sonrasında Jakobs ortasını yaptı. Savunma topu tekrar taca atmak durumunda kaldı.

26' Liverpool'un bizim yarı alanımızdan kullandığı serbest vuruşta Szoboszlai ortasını penaltı noktasının biraz gerisine doğru açtı. Ekitike'nin kafa vuruşu Uğurcan Çakır'ın kucağında kaldı.

24' Gabriel Sara'nın sol kanattan penaltı noktasına doğru yaptığı ortayı Davinson Sanchez mükemmel yükseldi ve vuruşunu yaptı. Mamardashvili topa son anda uzandı ve tekrar kornere çeldi.

22' Abdülkerim Bardakcı'nın Jakobs'a doğru attığı uzun pası, Alman oyuncu son çizgiye yakınlaşırken kontrol etti ve topu Noa Lang'a pasını aktardı. Noa Lang'ın sağ kanattan sağ ayağı ile ortası bir anda kaleye yöneldi. Mamardashvili topu son anda kornere çeldi.

19' Hızlı geliştirdiğimiz atakta Victor Osimhen sağ kanattan ortaya dönmek istedi. Ancak ceza sahası içerisinde hiçbir futbolcumuz yok

19' Mac Alister'ın Ekitike'ye aktarmak istediği topu Singo çaldı. Galatasaray atağı izleyeceğiz.

17' Liverpool, sağ kanatta kullandığı taç sonrası iyi paslaşmalar yaparak sol çaprazdaki Wirtz'i topla buluşturdu. Wirtz'in sol çaprazdan şutunu Uğurcan Çakır çeldi.

15' Liverpool kendi yarı alanında sıkıştı. Defansta boşluklar bulmaya çalışıyorlar

13' Noa Lang'ın sağ kanattan ortasını Van Dijk kafası ile uzaklaştırmaya çalıştı. Jakobs, kendisinde kalan topu tekrar içeriye doğru ortaladı. Osimhen'in yükselerek yaptığı kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

10' Barış Alper Yılmaz, sağ kanattan Osimhen'in pasıyla ceza sahasına girdi. Orta alana çevrilmek istenen topu Van Dijk ayak koyarak topu takımına kazandırdı.

8' Lemina, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti.

7' Galatasaray'da Gabriel Sara'nın sol kanattan kullandığı korneri Victor Osimhen altı pas içerisine çevirdi. Lemina, Liverpool'lu futbolcuların arasından kafa vuruşunu yaptı ve temsilcimizi öne geçirdi.

7’ Goool… Galatasaray 1-0 Liverpool (Lemina)

5' Sol kanattan gelmek isteyen Ekitike'ye, Davinson Sanchez ayak koydu.

4' Kalemizde üst üste pozisyonlar veriyoruz.

2' Temsilcimizde Lemina'nın nir anlık pas atağında Szoboszlai araya girerek şutunu çıkarttı. Top kalenin sağından dışarı çıktı.

1' İlk tehlikeli atak Liverpool'dan geldi. Salah'ın sağ kanattan ceza sahası içine girdi. Ancak Jakobs topun içeriye çevrilmesine izin vermedi.

1' Maç başladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlıyor.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılan maç, saat 20.45'te başladı.

Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetiyor.

Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayınlanıyor.

GALATASARAY, JUVENTUS'U ELEDİ

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi.

Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Galatasaray, ilk maçı sahasında 5-2 kazanırken deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da adını son 16'ya yazdıran ekip oldu.

LIVERPOOL, 3. BİTİRDİ

Liverpool ise Devler Ligi'nde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.

Liverpool, 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

LİG ETABINDAKİ MAÇI GALATASARAY KAZANDI

Sarı-kırmızılı ekip, lig etabında karşılaştığı Liverpool'u 1-0 yendi.

Galatasaray, İngiliz temsilcisini Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında konuk etti.

Sezona Almanya temsilcisi Eintracht Frankfur'a deplasmanda 5-1 yenilerek başlayan Galatasaray sahasında Liverpool'u 1-0 yenerek hem moral buldu hem de turu geçmek için ilk adımı attı.

Söz konusu müsabakada golü 16. dakikada Victor Osimhen penaltıdan kaydetti.

