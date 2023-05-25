Edirne'de yaya geçidinde çarptığı çocuğun üzerinden geçti

Yaya geçidi kuralına uymayan sürücüler halk sağlığını tehlikeye atmaya devam ediyor.
Bu durum son örneği ise Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşandı.
Dün saat 16.30 sıralarında Büyük Cami Mahallesi Anafartalar Caddesi’ndeki Keşan Atatürk Stadı yönüne giden E.K.N. (44) yönetimindeki 22 ABD 197 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşına geçmek isteyen Gülce G.’ye çarptı.
Otomobilin üzerinden geçtiği Gülce G.’nin kalçası kırıldı.
Yaya geçidinden geçen kıza çarptı
Otomobilinden inip küçük kızın durumunu gören kadın sürücü E.K.N. ise sinir krizi geçirip, fenalaştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gülce G. ve fenalaşan E.K.N., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü kadın sinir krizi geçirip fenalaştı
Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Hastanedeki müdahalesinin ardından gözaltına alınan sürücü E.K.N.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.