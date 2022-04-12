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    Edirne'de yerden topladıkları unları hamur yapan işçiler

    Çalışanının yere dökülen unları toplayıp hamur yaptığı fırına 21 bin 296 TL para cezası uygulandı.
    • 12.04.2022 - 15:51
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 16:19
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    Edirne'de yerden topladıkları unları hamur yapan işçiler

    Edirne'nin Sabuni Mahallesi'nde bir lavaş fırınında skandal bir olay yaşandı.

    Bir lavaş fırınında yere düşen unlar, çalışanlar tarafından kürekle toplanarak tekneye alındı.

    Daha sonra elenen unlar lavaş yapımında kullanıldı.

    O anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekipleri fırında denetim gerçekleştirdi.

    21 bin lira ceza kesildi

    İHA'nın haberine göre temizlik şartlarının eksikliği gerekçesiyle fırına toplamda 21 bin 296 TL para cezası uygulandı.

    Görüntülerde yere dökülen unların toplanıp, lavaş hamuru yapıldığı ve işçilerin hijyen kurallarına uymadığı görülüyor.

    Edirne'de yerden topladıkları unları hamur yapan işçiler VİDEO


    Edirne de yerden topladıkları unları hamur yapan işçiler #1

    Edirne de yerden topladıkları unları hamur yapan işçiler #2



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