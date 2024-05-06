Sivas'ta Divriği Ulu Camii yeniden ibadete açıldı UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, 9 yıl süren restorasyonun ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle yeniden ibadete açıldı. Camide 9 yıl sonra ilk öğle namazı kılındı..

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DHA

Anadolu taş işçiliğinin gözde eserlerinden biri..

Sivas'ın Divriği ilçesinde, 1228 tarihinde Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı Mengücekli Beyliği döneminde Mengücek Şahı Süleyman Şah'ın oğlu Ahmet Şah ve eşi Melike Turan Hanım tarafından yaptırılan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası’nda 2015'te restorasyon çalışması başlatıldı.

'Anadolu'nun El Hamrası' olarak nitelendirilen eserin, tarihinin en kapsamlı restorasyonu 9 yıl sürdü.

UNESCO'da yer alan Anadolu taş işçiliğinin kullanıldığı yaklaşık 800 yıllık eserin açılış programına; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ile Rukiye Toy, il protokolü ve çok sayıda kişi katıldı.

Semazen gösterisi yapıldı

Semazen gösterisinin ardından konuşan Vali Yılmaz Şimşek, "UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi'ne ülkemizden giren bu eşsiz eserin restorasyonunda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu eseri bizden sonraki nesiller de aynı şekilde koruyarak gelecek nesillere aktaracaklardır." dedi.

"Divriği çok önemli bir ilçe"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise "Ülkemizde 21 tane daha UNESCO tarafından tescillenmiş ve insanlığa miras bırakılmış eserlerimiz var. Bu muhteşem eserler, miras listesinde yaşatılıyor ve yaşatılmaya devam edecek. Divriği, bizim için çok önemli bir ilçe. Hayatıyla, evleriyle, konaklarıyla ve El-Hamrası Divriği Ulu Cami ile Divriğilileri tebrik ediyorum. Bu caminin gölgesinde bir hayatı sürdürüyorsunuz. İnşallah emeklilik döneminde de böyle muhteşem bir eserin gölgesinde ve onu anlayarak, tanıyarak onunla beraber hayatı sürdürmeyi Rabbim bizlere de nasip etsin." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışa video konferansla katıldı

Konuşmaların ardından Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılımıyla gerçekleştirildi.

9 yıl sonra ilk namaz

Camide 9 yıl aranın ardından ilk öğle namazı kılındı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)