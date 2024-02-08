Edirne'de yolcu otobüsünde 589 kuş ele geçirildi Edirne'de, bir yolcu otobüsünde yapılan aramada aralarında Hint bülbülü, kanarya, ebabil, bahçe kiraz ve saka türlerinin de bulunduğu 589 kuş ele geçirildi. Otobüs sürücüsüne 4 milyon 342 bin 553 lira idari para cezası kesildi.

DHA

Edirne'de bir yolcu otobüsünden çıkanlar şaşkına çevirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Bulgaristan'a giden bir yolcu otobüsünde kent girişinde arama yaptı.

Kuş kaçakçılığı kısa sürdü

Aramalarda, 4 kafes içerisinde 589 kimliksiz Hint bülbülü, kanarya, ebabil, bahçe kiraz ve saka türlerinden kuş ele geçirildi.

4 milyon TL ceza kesildi

Otobüs sürücüsüne Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) tarafından ‘5199 sayılı hayvanları koruma kanununa muhalefet’ suçundan 4 milyon 300 bin 736 lira, ‘4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na Muhalefet’ suçundan ise 41 bin 817 lira olmak üzere toplam 4 milyon 342 bin 553 lira idari para cezası uygulandı.

Kuşlar yetkili kuruma teslim edildi

Kuşlar, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne (DKMP) teslim edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)