Edirne'deki baba cinayetinde acı detay: Katil oğul arama çalışmalarına katıldı

Edirne'de vahşi cinayet..
Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyünde yaşayan 58 yaşındaki Şerif Yalçın, 27 yaşındaki oğlu Canberk Yalçın tarafından canice katledildi.
BABASINI ÖLDÜRÜP CESEDİNİ YAKTI
Babasını evde tabancayla vurarak öldürdükten sonra banyoda baltayla cesedi parçalara bölen ve ormanda yakıp ardından dere yatağına atan cani evlat, daha sonra eve geri döndü.
BABASINI ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI
İlerleyen saatlerde Süloğlu İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayarak babasının kaybolduğu ihbarında bulunan cani evlat, gelen ekiplere eşlik ederek babasını arama çalışmalarına katıldı.
Babasının cesedini attığı dere kenarı yerine jandarma ekiplerinden farklı bölgelerde ve mezarlık çevresinde arama yapmalarını isteyen cani evladın şüpheli tavırları jandarmanın dikkatinden kaçmadı.
BABANIN CESEDİ DERE KENARINDA BULUNDU
Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar neticesinde cani evlat gözaltına alınarak, Süloğlu İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Şerif Yalçın'ın cesedi ise dere kenarında bulundu.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından ceset otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Süloğlu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan cani evlat, bugün öğle saatlerinde Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.
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