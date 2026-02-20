İzmir'de iftar çadırında görevli belediye çalışanına bıçaklı saldırı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerindeki iftar programı için hazırlık yapıldığı sırada Kent Temizliği Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ramazan Aslan, henüz bilinmeyen nedenle kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine program alanına sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Yaralanan Aslan, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.