Trump tüm ülkelere yüzde 10 tarife uygulanmasına ilişkin kararı imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, tüm ülkelere yönelik yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzaladı.

Konuya dair paylaşımında "Tüm ülkelere yönelik küresel yüzde 10'luk bir gümrük vergisini az önce imzalamış olmaktan büyük onur duyuyorum" ifadesini kullanan Trump, bu tarifelerin neredeyse derhal yürürlüğe gireceğini kaydetti.

BAZI ÜRÜNLER MUAF OLACAK

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Trump'ın geçici bir ithalat vergisi uygulanmasına yönelik kararı imzaladığı aktarıldı.

Trump'ın 1974 Ticaret Yasası'nın 122. maddesi uyarınca sahip olduğu yetkiyi kullandığına işaret edilen açıklamada bu maddenin başkana belirli temel uluslararası ödeme sorunlarını ek vergiler ve diğer özel ithalat kısıtlamaları yoluyla ele alma yetkisi verdiği vurgulandı.

bu kapsamda ABD'ye ithal edilen ürünlere 150 gün süreyle yüzde 10 oranında ithalat vergisi getirildiği belirtilerek kararın 24 Şubat'tan itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Bazı ürünlerin geçici ithalat vergisine tabi olmayacağı aktarılan açıklamada kritik mineraller, enerji ürünleri, bazı tarım ürünleri, ilaçlar, belirli elektronik ve otomotiv ürünleri, havacılık ürünleri ile bilgi materyalleri gibi bazı kalemlerin vergiden muaf tutulduğu bildirildi.

SORUŞTURMA TALİMATI

Açıklamada ayrıca 232. madde kapsamındaki ürünlerin ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'na uygun Kanada ve Meksika malları ile belirli Orta Amerika ülkelerinden gelen bazı tekstil ürünlerinin de kapsam dışı olduğu ifade edildi.

Beyaz Saray'ın açıklamasında ayrıca Trump'ın ABD Ticaret Temsilciliği'ne 301. madde kapsamındaki yetkisini kullanarak ülkeye karşı makul olmayan ve ayrımcı ticaret eylemlerini soruşturma talimatı verdiği kaydedildi.