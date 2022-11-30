EGM: 11 ayda 36 farklı otobüs firması kazalara karıştı

Emniyet Genel Müdürlüğü, şehirler arası yolcu otobüslerinin karıştığı kazalara ilişkin firma listelerini ve ölüm bilançosunu açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Türkiye'de 11 ayda yaşanan trafik kazalarını paylaştı.

Şehirler arası yolcu otobüslerinin baz alındığı raporda, bilanço da yer aldı.

1 Ocak-27 Kasım tarihleri arasında tarifeli ve tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin kusurlu olarak karıştığı 43 ölümlü kazalarda, olay yerinde 83 kişinin hayatını kaybettiğini bildirildi.



EGM tarafından yapılan açıklamada, '2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı'nın' 3 Şubat 2021'de yürürlüğe girdiği de hatırlatıldı.

"Kazalara 36 farklı otobüs firması karıştı"

Eylem planında, "Kara yollarında yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve benzeri taşıtların kusurlu olarak karışmış olduğu ölümlü trafik kazası sonuçlarının ve otobüs işleticisi teşebbüsün unvanının, televizyon ve basın organları aracılığı ile kamuoyuna ilanı"na yer verildiğinin anımsatıldığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu kapsamda, 1 Ocak 2022-27 Kasım 2022 tarihleri arasında meydana gelen şehirler arası tarifeli ve tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin kusurlu olarak karıştığı 43 ölümlü trafik kazasında, olay yerinde 83 can kaybı meydana gelmiştir. Ölümlü trafik kazalarına 36 farklı otobüs firmasının karıştığı tespit edilmiş, ilk sırada 6 ölümlü ve 18 yaralanmalı trafik kazasıyla Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. firması yer almıştır." denildi.

Yolcular ve sürücüler bilgilendiriliyor

Yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin, terminal çıkışı öncesi ve kara yolunda denetlendiği de belirtildi.

Öte yandan sürücülerin hız, çalışma/dinlenme süreleri ile seyir halinde cep telefonu kullanımı başta olmak üzere trafik güvenliğine uymaları, yolcuların da seyahat süresince emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirildiği bilgisine yer verildi.

"Hedefimiz, trafikte sıfır can kaybı"

Açıklamanın devamında, "Ayrıca meydana gelen otobüs kazalarına ilişkin sonuçları ve alınması gereken tedbirler ile ilgili kurum/sektör ve firma yetkilileri ile müşterek değerlendirmeler yapılmakta olup, en çok kazaya karışan otobüs firmaları ile de görüşmeler gerçekleştirilerek firmalara gerekli uyarı ve hatırlatmalarda bulunulmaktadır. Hedefimiz, trafikte sıfır can kaybı ilkesi esasıyla denetim ve diğer faaliyetlerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

Firmaların listesi açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğünün 1 Ocak-27 Kasım 2022 tarihlerinde meydana gelen ölümlü trafik kazalarına karışan otobüs firmalarına ilişkin listesine, resmi internet adresinden ulaşılabilecek.