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    Elazığ'da 10 saatte söndürülen yangında, 1 ev kül oldu

    Makilik alanda dün çıkan ve yerleşim yerlerine ulaşan yangın 10 saatlik müdahaleyle söndürülürken, 1 ev ile 10 dönüm alan yandı.
    • DHA
    • 29.07.2021 - 11:20
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 11:27
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    Elazığ'da 10 saatte söndürülen yangında, 1 ev kül oldu

    Elazığ'ın Ağın ilçesinin Apuşma Mahallesi'ndeki makilik alanında, dün saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Yerleşim yerlerine kadar ulaşan yangın, ekiplerin 10 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.

    1 EV VE 10 DÖNÜM ALAN YANDI

    Soğutma çalışmaları sırasında yapılan incelemede, 1 ev ile 10 dönüm makilik alanın yandığı tespit edildi.

    Elazığ da 10 saatte söndürülen yangında, 1 ev kül oldu #1

    Elazığ da 10 saatte söndürülen yangında, 1 ev kül oldu #2

    Elazığ da 10 saatte söndürülen yangında, 1 ev kül oldu #3

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