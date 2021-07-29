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- Elazığ'da 10 saatte söndürülen yangında, 1 ev kül oldu
Elazığ'da 10 saatte söndürülen yangında, 1 ev kül oldu
Makilik alanda dün çıkan ve yerleşim yerlerine ulaşan yangın 10 saatlik müdahaleyle söndürülürken, 1 ev ile 10 dönüm alan yandı.
- DHA
- 29.07.2021 - 11:20
- Güncelleme : 29.07.2021 - 11:27
Elazığ'ın Ağın ilçesinin Apuşma Mahallesi'ndeki makilik alanında, dün saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yerleşim yerlerine kadar ulaşan yangın, ekiplerin 10 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.
1 EV VE 10 DÖNÜM ALAN YANDI
Soğutma çalışmaları sırasında yapılan incelemede, 1 ev ile 10 dönüm makilik alanın yandığı tespit edildi.