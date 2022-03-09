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    Elazığ'da direğe kafasını çarpan adam kısa süreliğine şok yaşadı

    Elazığ’da arkasına bakarak yürüyen bir vatandaş önünde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk sallanırken adam ise neye uğradığını şaşırdı.
    • İHA
    • 09.03.2022 - 04:32
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 05:00
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    Elazığ'da direğe kafasını çarpan adam kısa süreliğine şok yaşadı

    Elazığ merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Kutlu Sokak'ta, bir süre arkasına bakarak yürüyen şahıs, önündeki aydınlatma direğine çarptı.

    DİREĞE ÇARPTI, KENDİNE GELEMEDİ

    Çarpmanın etkisiyle direk adeta sallanırken, neye uğradığını şaşıran vatandaş ise uzun süre kendine gelmeye çalıştı.

    O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Elazığ'da direğe kafasını çarpan adam kısa süreliğine şok yaşadı - Video

    Elazığ da direğe kafasını çarpan adam kısa süreliğine şok yaşadı #1

    Elazığ da direğe kafasını çarpan adam kısa süreliğine şok yaşadı #2

    Elazığ da direğe kafasını çarpan adam kısa süreliğine şok yaşadı #3

    Elazığ da direğe kafasını çarpan adam kısa süreliğine şok yaşadı #4


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