Elazığ'da kar yağışı kaza getirdi: Otomobil takla attı Kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

İHA

Türkiye'nin çoğu bölgesinde kara kış etkileri yaşanıyor.

Bu şehirlerden biri de Elazığ.

Baskil ilçesinde kar yağışının korkunç bir boyutu meydana geldi.

Otomobil takla attı

Edinilen bilgiye göre, etkili olan kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobil takla attı.

O esna da şans eseri yoldan geçen ambulans kazaya müdahale etti.

Maddi hasar oluştu

Kazada şans eseri kimse yaralanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)