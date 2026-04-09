Manisa'da kriko kayınca minibüsün altında kalan kişi ağır yaralandı

Manisa'da tamir etmek için altına girdiği minibüs, krikonun kayması sonucu üzerine düşen kişi, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesi İzmir Caddesi'nde Ruhi Köprülü, arızalanan minibüsünü kriko ile kaldırarak tamir etmek için altına girdi.
Krikonun kaymasıyla minibüsün altında kalan Köprülü yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da yardımıyla aracın altından çıkarılan Köprülü'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
YAŞANANLAR KAMERADA
Kalçasında kırık olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen Köprülü, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.
Polis ekipleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)