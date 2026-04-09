Galatasaray, Avrupa başarılarıyla Türk spor tarihine geçti

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, İtalyan başantrenör Alberto Bigarelli önderliğinde büyük bir başarıya imza attı.

Deplasmanda 3-2 kazandığı maçın rövanşında İtalya'nın Reale Mutua Fenera ekibini sahasında 3-1 yenerek şampiyon olan Galatasaray, Avrupa'nın iki numaralı organizasyonu CEV Kupası'nı kazandı.

Galatasaray, tarihinde ilk kez voleybolda Avrupa kupasını müzesine götürme başarısını elde etti.

CEV Challenge Kupası'nda 2009-2010 sezonunda üçüncü olan Galatasaray, CEV Kupası'nda ise 2011-2012, 2015-2016 ve 2020-2021 sezonlarını ikinci tamamlamıştı.

TÜRK SPORUNDA BİR İLK

Galatasaray; futbol, basketbol ve voleybolda Avrupa'da kupa kazanan ilk ve tek Türk takımı olarak tarihe geçti.

Futbolda 2000 yılında UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı müzesine götüren Galatasaray, erkek basketbolunda 2015-2016 sezonunda EuroCup'ı kazanmayı başardı.

Kadın basketbolunda 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'yi finalde devirerek EuroLeague şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, EuroCup'ta ise 2008-2009 ve 2017-2018 sezonlarında mutlu sona ulaştı.