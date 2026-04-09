Okan Buruk, Victor Osimhen'in son durumunu duyurdu

Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Göztepe’yi 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

OSIMHEN'İN DURUMUNU AÇIKLADI

Hakem kararları hakkındaki görüşlerini aktaran, oyuncu değişiklikleri ile sakat oyuncuların son durumları hakkında bilgi veren Buruk, "Barış yerdeyken oyunun başlatılması ve kartın kime gösterildiği konusunda hem ben hem de oyuncum büyük şaşkınlık yaşadık. Genç hakemlerimizde bu tür anlaşmazlıklar olabiliyor. Oyuncu değişikliklerimizi ise sakatlıklar ve taktiksel ihtiyaçlar belirledi. Yunus sakatlığı sebebiyle antrenmanlara çıkamamıştı, kadroya dâhil ettik ancak sadece acil bir ihtiyaç durumunda kullanmayı planladık. Parmağındaki sakatlığa rağmen Trabzonspor maçında oynayan Lang'ı, bugünkü maçın yüksek temaslı geçeceğini öngörerek dinlendirdik ve fiziksel mücadeleye daha hazır olan Sallai'yi tercih ettik. Torreira'nın arka adalesinde ağrıları vardı, bu yüzden orta sahaya savunma yönü kuvvetli olan Lemina ile başladık. Hücumda ise Barış'ı merkeze çekerek rakip savunmaya karşı onun hızından faydalanmayı amaçladık. Sara sakatlıktan yeni dönmüştü, onu da oyunun ilerleyen bölümlerinde değerlendirdik. Genel olarak topa sahip olacağımız ve fiziksel mücadeleye karşılık verebileceğimiz bir yapı oluşturduk ve planlarımız tuttu. Sakatlığı bulunan Osimhen ise takımdan ayrı koşulara başladı. Hafta sonu oynaması zor görünüyor ancak tedavi sürecinin gidişatına göre Gençlerbirliği veya Fenerbahçe maçlarında kadroda yer alma ihtimali bulunuyor" ifadelerine yer verdi.

OPERASYON GEÇİRDİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edilen Victor Osimhen'in 23 Mart tarihinde operasyon geçirdiğini açıklamıştı.