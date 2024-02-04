Elazığ'da kıraathaneye silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı Elazığ'da kimliği belirsiz kişiler tarafından kıraathane önünde bulunan kişilere düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Elazığ merkeze bağlı Kırklar Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kıraathane önünde bulunan kişilere silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda 2 kişi yaralanırken saldırganlar olay yerinden kaçtı.

O sırada devriye gezen ve silah seslerini duyan mahalle bekçileri bölgeye gelerek çevre güvenliğini sağladıktan sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Saldırganlar aranıyor

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)