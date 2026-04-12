ABD basını yazdı: İran ile müzakereleri çıkmaza sokan 3 konu

Orta Doğu'da savaş bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.

ABD ile İran imzalanan iki haftalık ateşkesin ardından Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yeniden masaya oturdu.

Ancak müzakerelerden bir sonuç alınamadı ve heyetler şehirden ayrıldı.

ABD BASINI 3 NEDEN SIRALADI

ABD basınından The New York Times, müzakerelere ilişkin detaylı bir analiz yayınladı.

Gazeteye göre anlaşmanın sağlanamamasında 3 ana konu sebep oldu.

HÜRMÜZ BOĞAZI BİR NUMARALI ANLAŞMAZLIK

Tarafların en büyük anlaşmazlıklarından biri tahmin edildiği üzere Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması oldu.

ABD, küresel enerji açısından kritik öneme sahip boğazın güvenliğinin sağlanmasını isterken, İran bu konuyu stratejik bir koz olarak masada tuttu.

İRAN NÜKLEERİ 'YOK ETME' TALEBİNİ KABUL ETMEDİ

Diğer bir anlaşmazlık ise İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu oldu.

ABD, İran'ın elinde bulunan yaklaşık 450 kilogram zenginleştirilmiş uranyumun tamamen ortadan kaldırılmasını isterken bu talep Tahran yönetimi tarafından reddedildi.

ABD'NİN OLMAZSA OLMAZLARINDAN

ABD yönetiminden birçok isim daha önce yaptıkları açıklamalarda "İran'ın asla nükleer silah sahibi olamayacağını" söylemişti.

İran cephesi ise zengileştirmenin silah üretimi için yapılmadığını öne sürmüştü.

ÜÇÜNCÜ MADDE İRAN'IN DONDURULMUŞ OLAN 27 MİLYAR DOLARLIK GELİR

Üçüncü başlığın ise İran'ın yurt dışında bulunan yaklaşık 27 milyar dolarlık geliri olduğu yazılırken İran dondurulmuş olan bu gelirin serbest bırakılmasını istediği belirtildi.

Bu kaynağın ekonomisi için hayati olduğunu savunan İran, ABD'ye geri adım attırmayı başaramadı.

TRUMP DUYURDU: HÜRMÜZ BOĞAZI ABLUKAYA ALINACAK

İki taraf da anlaşmanın olmaması konusunda birbirini suçlarken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

İran'ın verdiği sözleri tutmadığını söyleyen Trump, Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alacaklarını söyledi.