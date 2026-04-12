Aksaray'a bahar gelmedi: Nisan ayı ortasında kar devam ediyor

Kış ayları birçok bölgede, özellikle doğu ve kuzeydoğu kesimlerinde, iç bölgelerde zorlu şartlarla geçti.

Vatandaşın günlük hayatını sekteye uğratan kar ve düşük sıcaklıklar ciddi sorunları da beraberinde getirdi.

SICAKLIKLAR DÜŞÜK SEYREDİYOR

Baharla birlikte sıcaklıkların normallere çekilmesi beklenirken, üreticiler zirai don nöbeti tutuyor.

Nisan ayı beraberinde yağışları da getirdi ancak sıcaklıklar beklendiği kadar yükselmedi.

AKSARAY'DA KAR HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR

Pek çok ilde kuvvetli sağanak, sel ve su baskını gibi olaylar yaşanırken; kar birçok kenti terk etmedi.

Bu şehirlerden biri de Aksaray oldu.

NİSAN'DA KENT BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Hava sıcaklıklarının eksi 2'ye kadar düştüğü Aksaray'da günlerdir belirli aralıklarla süren kar yağışı yeniden kendini gösterdi.

Tarihi geçmişiyle turizm bölgesi olan Güzelyurt'ta aniden başlayan kar yağışı, ilçeyi adeta beyaza bürüdü.

VATANDAŞ 'DON' TEHLİKESİNE KARŞI TEDİRGİN

Nisan ayında kar yağışını şaşkınlıkla karşılayan vatandaşlar, ilk kez Nisan ayında kar gördüklerini belirterek, don tehlikesinden tedirgin olduklarını dile getirdi.

İlçede kar hala devam ederken, meteoroloji uzmanları yağışların belirli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.