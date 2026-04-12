Donald Trump: İran, Hürmüz Boğazı sözünü tutmadı

42 günlük savaş yerini ateşkese bıraktı.

ABD ile İran iki haftalık bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardı.

Taraflar anlaşmanın ardından müzakere için Pakistan'ın başkenti İslamabad'da buluştu.

Ancak müzakerelerden bir sonuç alınamaması üzerine ABD heyeti ülkeden ayrıldı.

Müzakerelerden sonuç çıkmamasından saatler sonra ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

"İRAN VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI"

ABD Başkanı, İran'ı verdiği sözleri tutmamakla eleştirdi.

Trump açıklamasında "İran Hürmüz Boğazı'nı açma sözü verdi ve bunu bilerek yapmadı" ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NI ABLUKAYA ALACAKLARINI SÖYLEDİ

Toplantının genel olarak iyi geçtiğini ifade eden Trump, "Önemli olan tek nokta, yani nükleer konusu, çözülemedi.

Derhal geçerli olmak üzere, Dünyanın En İyisi olan Birleşik Devletler Donanması, Hürmüz Boğazı'na girmeye veya oradan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacaktır." dedi.

"HERKESİN GİRİP ÇIKABİLDİĞİ BİR AŞAMAYA GELECEĞİZ"

Boğaz konusunda kontrolü kendilerinin alacağını iddia eden Trump, şunları kaydetti:

Bir noktada, 'herkesin giriş çıkışına izin verilen' bir aşamaya geleceğiz; ancak İran, kimsenin bilmediği, sadece kendilerinin bildiği 'Oralarda bir yerlerde mayın olabilir' diyerek buna izin vermedi.

"BİZE ATEŞ AÇAN İRANLI GEMİLER CEHENNEMİN DİBİNE GİDECEK"

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutma kararını bir dünya şantajı olarak değerlendiren ABD Başkanı, "Ülke liderleri, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri, asla şantaja boyun eğmeyecektir. Ayrıca Donanmamıza, uluslararası sularda İran'a harç ödeyen her gemiyi arayıp müdahale etmesi talimatını verdim.

Yasa dışı bir harç ödeyen hiç kimse açık denizlerde güvenli geçiş hakkına sahip olmayacaktır. Ayrıca İranlıların Boğaz'a döşediği mayınları imha etmeye başlayacağız. Bize ya da barışçıl gemilere ateş açan her İranlı cehennemin dibine gönderilecektir" ifadelerini kullandı.

"İRAN BU DURUMU NASIL BİTİRECEĞİNİ HERKESTEN İYİ BİLİYOR"

İran'ın hiçbir şeyi kalmadığı iddiasını tekrarlamaya devam eden Trump, şu ifadelere yer verdi:

İran, ülkelerini zaten yerle bir eden bu durumu nasıl bitireceğini herkesten daha iyi biliyor.



Donanmaları gitti, Hava Kuvvetleri gitti, Hava Savunma ve Radarları işe yaramaz halde; Humeyni ve 'Liderlerinin' çoğu, sırf nükleer hırsları yüzünden öldü.

"ELİMİZ TETİKTE OLACAĞIZ"

Yeni askeri hamleler geleceğini vurgulayan Trump, "Abluka kısa süre içinde başlayacaktır. Diğer ülkeler de bu ablukaya dahil olacak. İran'ın bu yasa dışı şantaj eyleminden kar etmesine izin verilmeyecek.

Para istiyorlar ve daha da önemlisi, Nükleer istiyorlar. Ek olarak, uygun bir anda tam anlamıyla 'elimiz tetikte' olacağız ve ordumuz İran'dan geriye kalan o küçük parçayı da bitirecek!" diye konuştu.