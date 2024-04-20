Elazığ'da kuzenlerin arazi anlaşmazlığı ölümle bitti Elazığ'da amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

İHA

Elazığ’ın Baskil ilçesi Suyatağı köyünde Mesut Ö. ile amcasının oğlu H.İ.Ö. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine olaya H.İ.Ö.'nün çocukları da dahil oldu.

Kavgada Mesut Ö., kuzeni Cebrail Ö.'yü tüfekle vurdu.

Hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Cebrail Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada Mesut Ö. gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)