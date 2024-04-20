Elazığ'da kuzenlerin arazi anlaşmazlığı ölümle bitti

İHA
Elazığ’ın Baskil ilçesi Suyatağı köyünde Mesut Ö. ile amcasının oğlu H.İ.Ö. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine olaya H.İ.Ö.'nün çocukları da dahil oldu.
Kavgada Mesut Ö., kuzeni Cebrail Ö.'yü tüfekle vurdu.
Hayatını kaybetti
Ağır yaralanan Cebrail Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada Mesut Ö. gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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