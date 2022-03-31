Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç kazası: 1 ölü 5 yaralı

Baskil kavşağında otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucunda, 6 kişi yaralanırken, içlerinden birinin olay anında can verdiği belirlendi.

Elazığ-Malatya karayolu üzerindeki Baskil kavşağında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

34 NU 4129 plakalı otomobil ile 23 ABC 148 plakalı hafif ticari araç, kontorlden çıkarak kaza yaptı.

KAZADA 5 YARALI

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Korkunç kaza sonrası, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

1 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.