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    Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç kazası: 1 ölü 5 yaralı

    Baskil kavşağında otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucunda, 6 kişi yaralanırken, içlerinden birinin olay anında can verdiği belirlendi.
    • İHA
    • 31.03.2022 - 11:50
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    Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç kazası: 1 ölü 5 yaralı

    Elazığ-Malatya karayolu üzerindeki Baskil kavşağında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

    34 NU 4129 plakalı otomobil ile 23 ABC 148 plakalı hafif ticari araç, kontorlden çıkarak kaza yaptı.

    KAZADA 5 YARALI

    Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Korkunç kaza sonrası, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

    Elazığ da otomobil ile hafif ticari araç kazası: 1 ölü 5 yaralı #1

    1 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

    Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

    Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.

    Elazığ da otomobil ile hafif ticari araç kazası: 1 ölü 5 yaralı #2

    Elazığ da otomobil ile hafif ticari araç kazası: 1 ölü 5 yaralı #3

    Elazığ da otomobil ile hafif ticari araç kazası: 1 ölü 5 yaralı #4


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