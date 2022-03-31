- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç kazası: 1 ölü 5 yaralı
Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç kazası: 1 ölü 5 yaralı
Baskil kavşağında otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucunda, 6 kişi yaralanırken, içlerinden birinin olay anında can verdiği belirlendi.
- İHA
- 31.03.2022 - 11:50
Elazığ-Malatya karayolu üzerindeki Baskil kavşağında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.
34 NU 4129 plakalı otomobil ile 23 ABC 148 plakalı hafif ticari araç, kontorlden çıkarak kaza yaptı.
KAZADA 5 YARALI
Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Korkunç kaza sonrası, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
1 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.