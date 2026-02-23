Elazığ’da ters yön kazası: 9 yaralı

Elazığ kent merkezindeki Ali Rıza Septioğlu Bulvarı’nda, K.T. yönetimindeki 23 HT 336 plakalı kamyonet, yolu kısaltmak amacıyla ters yöne girdi. Bu sırada karşı yönden gelen H.A. idaresindeki 23 S 0105 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

9 ÖĞRENCİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsünde bulunan 9 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı öğrenciler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde detaylı inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.