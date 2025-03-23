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AA & Ensonhaber

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Eminönü İskelesi'nde bir kişi henüz belirlenemeyen bir sebeple vapurdan denize düştü.

SUYA ATLAYAN BİRİ KURTARDI, YOLDAN GEÇEN DOKTOR MÜDAHALE ETTİ

Olayı gören bir vatandaş hemen suya atlayarak düşen kişiyi kurtarıp kıyıya çıkardı. Baygın durumda olan kişi, yakınlarda bulunan bir kadın doktor tarafından kalp masajı ile hayata döndürülmeye çalışıldı. Kadının, turist olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kurtarılan kişiyi hızla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olayın kurtarma anı ise bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi.