Rasim Ozan Kütahyalı: Erol Köse kötülükten mutlu olurdu

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı olan Maslak'ta Ağaoğlu 1453 Konutları'nda 16. kattan aşağıya düşen 61 yaşındaki ünlü yapımcı Erol Köse, hayatını kaybetti.

Dün son yolculuğuna uğurlanan Köse'nin cenazesine ise katılımın oldukça az olduğu görüldü.

Köse hakkında birçok ünlü isim iyi yönde ifadeler vermezken, Rasim Ozan Kütahyalı da Köse'nin ölümünün ardından değerlendirmeler yaptı.

Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlayan Kütahyalı, şöyle konuştu;

"KÖTÜLÜKTEN BESLENİYORDU"

"Ben kavga ettim Erol Köse ile. Yani böyle kötülükten beslenen bir insandı yani. Kötülükten mutlu olan bir insandı. Yani gördüm ben. Karakteri oydu.

Fakat bir anda da bir sürü kişiyi ünlü etmiş bir adamdı. Hande Yener, o ünlü etti.

Geldi zaten galiba şeyine değil mi? Atilla Taş'ı o ünlü etti. Nez, Gülşen'i o doğurdu yani Ayna Grubu'nu aynı şekilde.

"MAFYA GİBİYDİ"

Erol Köse çok büyük bir prodüktördü bir dönem ama Cem Uzan'ın gücüyle. Cem Uzan'ın da o dönem mafyatik bir gücü vardı. Erol Köse mafya gibiydi. 'Çıkartmam. Ezerim. Yayına çıkartmam. Konsere çıkartmam. Nefes aldırtmam.'

"GÜLŞEN VARSA SEBEBİ EROL KÖSE'DİR"

Ama mesela şimdi gerçekten böyle kurnaz bir adamdı. 'Of Of' şarkısıyla bugünkü ünlü Gülşen varsa sebebi Erol Köse'dir. Şimdi o biten bir dünyadır.

O kasetçilik dünyası. Plakçılar Çarşısı, kasetçilik, kaset, CD piyasası. Prestij Müzik. Erol Köse Müzik.

Kliplerin hiçbir anlamı kalmadı. Kral TV. Eskiden Kral'da klip yayınlatmak neydi ya kardeşim? Kral TV Video Müzik Ödülleri'nin inanılmaz önemi vardı. Kral TV kapandı. Kimse kapandığının farkında değil. Her anlamda yozlaşma.

"ÇOK ACI BİR ÖLÜM"

Şimdi yani yeni ölmüş. Çok acı bir ölüm ya. Ama şu kesin bak şöyle ifade edeyim mi biraz Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine de bağlayayım. Bu kriminal tiplere ilgi olayını Türk sanat dünyasını bitirmesi lazım. Türkiye'de silah, şiddet tekeli devletin elindedir.

"HERKES SİLAH KULLANAMAZ"

Polis, asker, jandarma ve MİT haricinde kimse silah kullanamaz. Silah taşıma ruhsatı olabilir. Mesela gazetecilerin hakkı var. Sen, ben silah taşıyabiliriz. Avukatların hakkı var falan. Ama kullanma hakkı yok, taşıma.

Kendini koruman için terör örgütüne karşı, bilmem neye karşı. Avukatların niye var? Ceza dosyalarındalar. Kriminal tiplere karşı."