Hakan Çalhanoğlu yıllar sonra Kenan Sofuoğlu'yla olan yazışmasını anlattı

Eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu arasında 2016 yılında geçen mesajlaşma, sosyal medyada yıllarca paylaşılmıştı.

Almanya’da bulunan Sofuoğlu’nun attığı mesaj, beklenmedik bir diyaloğun başlangıcı olmuştu.

O dönem birbirini tanımayan iki isim arasında ilginç bir yazışma yaşanmıştı.

YILLARDIR PAYLAŞILAN O YAZIŞMAYI ANLATTI

Sofuoğlu’nun tanışma isteğine karşılık Çalhanoğlu’nun verdiği "Numaramı kimden aldınız?" yanıtı, olayın en dikkat çeken kısmı olmuştu.

Sofuoğlu ise bu duruma "Kardeş sileriz, sıkıntı yapma" diyerek karşılık vermişti.

Hakan Çalhanoğlu, Kafa Sport’a yaptığı açıklamada, o dönemi detaylarıyla anlattı.

Çalhanoğlu, motosiklet sporlarına ilgi duymadığını ve Sofuoğlu’nu tanımadığını ifade etti.

"BABASINI TANIYAMADIM AMA OĞLUNU TANIRIM İNŞALLAH"

Mesajı gördüğünde profil fotoğrafı nedeniyle şaşırdığını da sözlerine ekledi.

Hakan Çalhanoğlu'nun konuyla ilgili sözleri şu şekilde:

"Sabah bir kalktım mesaj gelmiş; ‘Kardeşim merhaba ben Kenan’ diye. Ben de motosporları bilmiyorum. Profil fotoğrafına baktım, beyaz sakallı bir adam vardı. Ben de sen kimsin yazdım. O dönem Türkiye’yi pek takip etmiyorum, belki Türkiye’den bir oyuncu sorsan tanımam. Ondan sonra araştırdım ismini Kenan Sofuoğlu bizim Milli Kenan Ağabey dedim. Sonra bana uzun bir mesaj yazdı. Ailevi sorunları falan vardı, duygusaldır o dönem. Ben gerçekten tanıyamadım. Ben de numaramı nereden aldın yazdım. Kardeş sileriz sıkıntı yapma yazmış. Ben de sıkıntı yok yazdım. Ben gerçekten Kenan Ağabey'i bilmiyorum. Sonra bir ödül töreninde denk geldik kaynaştık. Oğlunun hayranıyım. Babasını tanıyamadım ama oğlunu tanırım inşallah."