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    Eminönü'nde heykelden simit çaldılar

    Tarihi Eminönü simidini temsil eden Yeni Camii Meydanı'ndaki simitçi heykeli 3 aydır simitsiz. Kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınan simitler için arama çalışmaları başlatıldı.
    • 23.09.2022 - 10:34
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 22:43
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    Eminönü'nde heykelden simit çaldılar

    İstanbul'da Yeni Camii Meydanı'nda Fatih Belediyesi tarafından, 2016 yılında heykel sanatçıları simitçi heykelini  tamamladı.

    Yapımı 3 ay süren heykel, parasını denkleştirmeye çalışan bir çocuğa simit veren simitçiyi tasvir ediyor.

    Yeni Camii Meydanı'ndaki heykelin yapımında bin ton bronz kullanılmıştı.

    Heykel 3 aydır simitsiz

    Eminönü'nü ziyaret edenlerden yoğun ilgi gören simitçi heykelinin tezgahı 3 aydır simitsiz kaldı. Heykelin simit tezgahının bir kısmı da zarar gördü.

    Fatih Belediyesi yetkilileri çalınan bronz simit heykellerinin bulunması için çalışma başlattığını belirterek, heykelin tekrar eski haline getirileceğini bildirdi.

    "Çok hoşuma gitmişti"

    Eminönü'ne alışveriş için gelen Meral Demirbaş, "Pandemiden önce Eminönü'ne gelmiştim, kızlarım heykelle fotoğraf çektirmişti. O zaman tezgahta simitler vardı, çok hoşuma gitmişti. Şimdi simitleri göremeyince çok şaşırdım. Acaba bronz diye alıp sattılar mı" dedi.

    DHA'nın haberine göre, Fatih Yıldız ise 4 yıl önce Eminönü'ne geldiğinde heykelin çok dikkatini çektiğini belirterek, simitlerin çalınmasına üzüldüğünü ifade etti.

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