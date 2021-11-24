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- Eren Kış-6 operasyonu kapsamında çok sayıda sığınak imha edildi
Eren Kış-6 operasyonu kapsamında çok sayıda sığınak imha edildi
Nazımiye Kırsalında jandarma tarafından yürütülen operasyonda 9 sığınak imha edilip, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
- İHA
- 24.11.2021 - 09:56
- Güncelleme : 24.11.2021 - 10:00
Tunceli Valiliğinin yaptığı açıklamada Eren Kış-6 operasyonunda, Jandarma Komutanlığınca Nazımiye Kırsalında yürütülen operasyon kapsamında 9 sığınak imha edildi.
FAZLA SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
İmha edilen sığınaklar içerisinde, "1 adet bomba atar mühimmatı, 2 adet HK-33 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet G-3 şarjörü, 1 adet Bixi mühimmatı, 8 adet sırt çantası, 5 adet pil bloğu, 1 adet siren ses cihazı, 100 metre elektrik kablosu ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” açıklamaları yapıldı.