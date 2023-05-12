Erzincan’da ağrı şikayetiyle gittiği hastanede kulağından kene çıktı Erzincan’da havaların ısınmasıyla birlikte kenelerden insanlara geçen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış başladı. Bir kişinin ise kulak ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kulağından kene çıktı.

İHA

Erzincan’da yaz mevsimi ile birlikte kene ısırması ile ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış yaşanıyor.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili, bu artışın ağustos-eylül ayına kadar devam edeceğini söyledi.

Kene vakalarında artış başladı

Uzmanlar; ateş, halsizlik, eklem ağrıları gibi semptomları olan kişilerin araziye çıkıp çıkmadığının yanı sıra çiftçilik yapıp yapmadığını sorguluyor.

Erzincan’da mayıs ayı itibariyle vakalar görülmeye başlarken 2 kişiye KKKA tanısı koyuldu. Tedaviye alınan bu kişilerin durumun ağır olmadığı öğrenildi.

KKKA özellikle Orta Anadolu ve Doğu Karadeniz'in Orta Anadolu'ya komşu illeri başta olmak üzere özellikle Kelkit Vadisi sahasında her yıl birçok vaka görülüyor.

Artacağı öngörülüyor

Hastalığa, Erzincan’ın merkezinde ve ilçelerinin kırsal kesimlerinde de yaygın olarak rastlanıyor.

Uzmanlar tarafından önümüzdeki günlerde KKKA vakalarının artarak devam edeceği öngörülüyor.

Öte yandan Erzincan’da bir vatandaş, kulağının içinde bir ağrı olduğu şikayetiyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Kene kulağından çıktı

Doktorların incelemesi sonucu hastanın kulağının içinde kene olduğu tespit edildi.

Daha sonra kene uzman doktorlar tarafından titizlikle hastanın kulağından çıkarılarak hasta tedavi edildi. Sağlık durumunda herhangi bir problem bulunmayan hasta taburcu edildi.