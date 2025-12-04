Erzincan'da büyüleyen manzara

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Erzincan’da güneşin ilk ışıklarıyla altın tonlarına bürünen sis, izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Gazeteci Adem Küçükkaya, sabah saatlerinde şehrin üzerine çöken sis tabakasını Keşiş Dağı’nın zirvesinden görüntüledi.

EŞSİZ ATMOSFER

Gün doğumuyla birlikte ovada yoğunlaşan sis, dağın eteklerine doğru ilerleyerek denizi andıran bir görüntü ortaya çıkardı.

Sisin dalga misali yamaçlara doğru yükselmesi, doğanın sunduğu eşsiz atmosferi daha da belirgin hale getirdi.

Güneşin altın renkli ışıklarının sisle buluşmasıyla oluşan büyüleyici manzara, hem izleyenleri hayran bıraktı hem de objektiflere birbirinden etkileyici kareler olarak yansıdı.