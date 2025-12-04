Abone ol: Google News

Erzincan'da büyüleyen manzara

Erzincan’da gün doğumuyla birlikte ovayı kaplayan yoğun sis, Keşiş Dağı’nın zirvesinden bakıldığında adeta kartpostallık bir manzara oluşturdu.

Yayınlama Tarihi: 04.12.2025 12:27
  • Erzincan’da gün doğumunda ovayı kaplayan sis, Keşiş Dağı’nın zirvesinden kartpostal gibi bir manzara oluşturdu.
  • Adem Küçükkaya, bu eşsiz görüntüyü dağın zirvesinden fotoğrafladı.
  • Altın renkli ışıkların sisle buluşması, izleyenlerde hayranlık uyandırdı.

Erzincan’da güneşin ilk ışıklarıyla altın tonlarına bürünen sis, izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Gazeteci Adem Küçükkaya, sabah saatlerinde şehrin üzerine çöken sis tabakasını Keşiş Dağı’nın zirvesinden görüntüledi.

EŞSİZ ATMOSFER

Gün doğumuyla birlikte ovada yoğunlaşan sis, dağın eteklerine doğru ilerleyerek denizi andıran bir görüntü ortaya çıkardı.

Sisin dalga misali yamaçlara doğru yükselmesi, doğanın sunduğu eşsiz atmosferi daha da belirgin hale getirdi.

Güneşin altın renkli ışıklarının sisle buluşmasıyla oluşan büyüleyici manzara, hem izleyenleri hayran bıraktı hem de objektiflere birbirinden etkileyici kareler olarak yansıdı.

