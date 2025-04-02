Erzincan'da iki araç çarpıştı

İHA
Erzincan’ın Fatih Mahallesi Binali Yıldırım Bulvarı Kamu Lojmanları Kavşağı’nda meydana gelen olayda, dikkatsizlik kazaya neden oldu.
Olayda, ara yoldan çıkan iki otomobil cadde üzerinde kafa kafaya çarpıştı.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine, olay yerine sağlık ekibi, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekipleri araçların yanma riskine karşı güvenlik önlemi aldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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