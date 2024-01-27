Erzincan'da kar yağışı: Çocukların sevinci geceyi aydınlattı Gece ve sabah saatlerinde soğuk havanın etkili olduğu Erzincan’da vatandaşlar, yağan karla birlikte keyifli anlar yaşadı.

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İHA

Erzincan üçüncü kez kar yağışının etkisi altına girdi...

Erzincan’da vatandaşlar, yağan karla birlikte mutlu olurken, kar yağışıyla birlikte şehir merkezi beyaz örtüye büründü.

Evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar cadde ve sokaklarda kar yağışı altında yürüyüş yapmanın, kartopu oynamanın keyfini yaşadı.

"Hava soğuk değil, keyfini çıkarıyoruz"

Karayolları ekipleri de şehirlerarası yolların trafiğe açık kalabilmesi için karla mücadele çalışmalarına hız verdi.

Yağan karın kendilerini mutlu ettiğini belirten vatandaşlar, “Uzun zamandır kent merkezinde kar yoktu. Bugün çok güzel bir kar yağışı başladı. Hava çok soğuk değil. Kar altında yürüyüş yapıp karın keyfini çıkarıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)